Альваро Мората может продолжить карьеру в АПЛ
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в английскую Премьер-лигу. Испанским футболистом, ранее выступавшим за «Челси», интересуется «Ньюкасл». Об этом сообщает Calciomercato.
Сезон-2021/2022 29-летний Мората провёл на правах аренды за туринский «Ювентус», в составе которого принял участие в 48 матчах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Итальянский клуб решил не пользоваться опцией выкупа нападающего за € 35 млн.
Соглашение между Моратой и «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/2023. C июля 2017 по январь 2019 года Альваро играл в чемпионате Англии за лондонский «Челси».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик:
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