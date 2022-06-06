Альваро Мората может продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в английскую Премьер-лигу. Испанским футболистом, ранее выступавшим за «Челси», интересуется «Ньюкасл». Об этом сообщает Calciomercato.

Сезон-2021/2022 29-летний Мората провёл на правах аренды за туринский «Ювентус», в составе которого принял участие в 48 матчах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Итальянский клуб решил не пользоваться опцией выкупа нападающего за € 35 млн.



Соглашение между Моратой и «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/2023. C июля 2017 по январь 2019 года Альваро играл в чемпионате Англии за лондонский «Челси».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик: