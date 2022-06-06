Икарди отреагировал на заявления СМИ о том, что его карьера в «ПСЖ» «висит на волоске»
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди ответил на заявления итальянских СМИ о том, что его карьера в «ПСЖ» «висит на волоске». Также в публикации журналистов отмечалось, что парижский клуб активно ищет возможности для продажи игрока.
«Эти истории – чушь, как и каждый год. Когда я забивал 30 голов за сезон, было то же самое. Моя карьера на волоске? У меня осталось два года по контракту.
Я не думаю, что она на волоске, как вы предполагаете, написав эту чушь. Я забил 200 голов к 29 годам, меня знают достаточно хорошо.
Я приму решение о том, остаться или предложить свои услуги другим клубам. Благодарю и шлю горячий привет из Африки с гориллами, львами и друзьями, которые уважают меня больше. Скоро увидимся», – написал Икарди в своих соцсетях.
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