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Ди Мария – о возможной отставке Почеттино: это поможет Месси стать ещё лучше

Ди Мария – о возможной отставке Почеттино: это поможет Месси стать ещё лучше
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о возможной отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера парижской команды.

«Кажется, в клубе тоже хотят, чтобы он ушёл. Будет большой вызов, но Месси с этим справится. Это поможет стать ему ещё лучше в новом сезоне», — цитирует Ди Марию TyC Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. 30 июня этого года истекает его контракт с парижским клубом, после чего Анхель становится свободным агентом.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

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