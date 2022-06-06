«Постараюсь найти место, где мной будут довольны». Ди Мария – о поиске нового клуба

34-летний вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что пока не решил, где продолжит профессиональную карьеру.
«Посмотрим, как всё произойдет. Я уже был в больших клубах, моя семья меня поддерживала и следовала за мной повсюду. Я постараюсь найти место, где мной будут довольны, а я сам буду счастлив. Я ещё ничего не решил», — сказал Ди Мария TyC Sports.
Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. 30 июня этого года истекает его контракт с парижским клубом, после чего Анхель становится свободным агентом.
Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
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