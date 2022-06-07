Защитник сборной Швеции: сравнивая себя со Златаном, вы будете проигрывать

Крайний защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон высказался о том, кого бы он выбрал в сравнении со своим соотечественником Златаном Ибрагимовичем и звёздным норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Если вы сравниваете себя со Златаном, вы будете проигрывать. Я не думаю, что кто-то должен сравнивать себя с ним», — приводит слова Аугстинссона Football Italia.
В прошедшем сезоне 21-летний Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Нападающий сыграл в 30 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забив 29 голов, а также отдав семь результативных передач. У 40-летнего Ибрагимовича восемь голов и три результативные передачи за «Милан» в 27 матчах во всех турнирах.
Дубль Холанда принёс Норвегии победу над Швецией в Лиге наций.
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