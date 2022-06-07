«Наполи» интересуется французским защитником лондонского «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, который провёл минувший сезон на правах аренды во французском «Марселе», попал в сферу интересов итальянского «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, «Наполи» предпринял пробный шаг в отношении Салиба, запросив у «Арсенала» информацию о возможности подписания француза. Ожидается, что 21-летний французский защитник недёшево обойдётся своим потенциальным покупателям. Рыночная стоимость Салиба оценивается примерно в € 30 млн.
В этом сезоне Вильям Салиба провёл за «Марсель» 52 матча во всех турнирах. Он помог французскому клубу провести 20 матчей «на ноль», доказав, что он сильный защитник с большим потенциалом для дальнейшего роста.
Несмотря на интерес итальянского клуба, сообщается, что наиболее вероятным исходом является то, что игрок останется в «Арсенале» на следующий сезон.
- 7 июня 2022
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