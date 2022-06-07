«Академия Коноплёва» и «Импульс» — финалисты фестиваля Championat.com

В Самаре завершился отборочный турнир Всероссийского детского фестиваля портала Championat.com среди футболистов 2012 годов рождения, в котором приняли участие 16 команд. Соревнования проходили с 3 по 5 июня на стадионе «Волга».



За победу в турнире борлись два состава воспитанников Академии им. Ю. Коноплёва, два состава самарской футбольной школы «Смена-Крылья Советов», два состава футбольной школы «Сити» (Самара), две команды футбольного центра «Раскат» (Самара), команды «Импульс» (Тольятти), «Академия футбола» (Уфа), «Голд» (Самара), «Финист» (Самара), «Волга» (Ульяновск), сборная ФШМ (Самара), а также футболисты самарских команд «Сокол» и «Смена» 2013 года рождения.

В финале первый состав Академии Коноплёва одержал победу над «Импульсом» со счётом 8:1. В матче за бронзу вторая команда Академии Коноплева выиграла у Академии футбола Уфы 4:1. Приз Лучшему тренеру турнира организаторы вручили Максиму Сергеевичу Федюкову («Академия Коноплёва»). Лучшим вратарём признан Фёдор Гончаров («Академия Коноплёва»), лучшим защитником — Егор Васин («Импульс»), лучшим нападающим — Яромир Хорохорин («Академия Коноплёва»). Лучшим игроком турнира стал Кирилл Зотов («Академия Коноплёва»).



Оба финалиста турнира получили путёвки в финал детского футбольного фестиваля Championat.com, который будет проходить с 26 по 30 сентября в Саранске, столице Республики Мордовия. Ранее отборочные турниры фестиваля состоялись в Евпатории, Екатеринбурге, Казани, Нижегородской области и Новороссийске. Их победители сыграют в Саранске с командами, получившими специальные приглашения Оргкомитета. Решающие матчи фестиваля пройдут на основном поле стадиона «Мордовия Арена», принимавшей игры чемпионата мира.