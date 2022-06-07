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В РФС сообщили, какие три города претендуют на проведение Суперкубка России

В РФС сообщили, какие три города претендуют на проведение Суперкубка России
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Стало известно, какие города претендуют на проведение Суперкубка России.

«В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч за Олимп Суперкубок не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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