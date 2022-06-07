В РФС ответили на слова Газизова об обещанном моратории на вылет из РПЛ

Генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев отреагировал на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, ранее сообщившего, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц обещал мораторий на вылет из лиги.
«15 марта в Российский футбольный союз поступило обращение от Российской Премьер-Лиги с ходатайством о введении полного моратория на ротацию клубов РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2021/2022. Вопрос предлагалось включить в повестку предстоящего заседания исполкома РФС, что и было сделано. 23 марта исполком рассмотрел ходатайство и определил, что обсуждение предложения продолжится в формате рабочей группы, в состав которой войдут представители РФС, лиг и клубов.
По результатам её работы на следующем заседании исполкома, состоявшемся 24 мая, был заслушан доклад группы, представивший оценку как предложения РПЛ, так и других возможных сценариев. Голосованием было принято практически единогласное решение о сохранении существующего формата турнира и, соответственно, спортивного принципа.
Никаких альтернативных площадок для обсуждения вопроса, параллельных переговоров с клубами или альтернативных формул принятия решений, помимо заявленных выше, не существовало и существовать не могло. Распространяемую информацию о том, что решение о моратории на вылет из РПЛ или любых других изменениях формата могло быть принято в других обстоятельствах, Российский футбольный союз считает несостоятельной», — сказал Алаев журналистам.
- 7 июня 2022
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