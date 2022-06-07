Газизов: Хачатурянц в марте говорил, что вылета из РПЛ не будет. Сайманов говорит правду
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вспомнил слова президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.
«Ашот Рафаилович в марте говорил, что вылета не будет. Я присутствовал на этом и присутствовал не раз. То, что произошло — произошло. Я только могу поддержать руководителя «Рубина» Рустема Сайманова в том, что он говорит правду. Я отмалчиваться не могу. То, что говорили Сайманов и Рыскин — правда», — рассказал Газизов на пресс-конференции.
Напомним, «Рубин» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Казанская команда отправилась во второй дивизион напрямую, уфимская — через стыковые матчи с «Оренбургом».
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
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