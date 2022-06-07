Пресс-служба «Анжи» опубликовала прощальный ролик

Пресс-служба «Анжи» в своей группе в социальной сети «Вконтакте» опубликовала видеоролик, в котором попрощалась с болельщиками.

Ранее стало известно, что «Анжи» не прошёл лицензирование, что автоматически привело к утрате профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров невозможно.

Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).

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