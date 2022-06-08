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Футболистка сборной Франции стала первым подписанием «Челси» после эпохи Романа Абрамовича

Футболистка сборной Франции стала первым подписанием «Челси» после эпохи Романа Абрамовича
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Защитник «Бордо» и сборной Франции Ева Периссет подписала трёхлетний контракт с лондонским «Челси», став первым официальным трансфером клуба после эпохи Романа Абрамовича. Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

Ева Периссет становится первой футболисткой, подписавшей контракт с мужской или женской командой «Челси» с тех пор, как консорциум, возглавляемый Тоддом Боули, официально завладел английским клубом в мае этого года.

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«Челси» не мог подписывать новых игроков или продлевать контракты с действующими футболистами с марта этого года из-за санкций правительства Великобритании, введённых в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Ева Периссет получила 15-й игровой номер и официально станет игроком «Челси» 1 июля.

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