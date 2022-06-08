«Уфа» объявила о переходе защитника Юрия Журавлёва в «Ахмат»

«Уфа» объявила о трансфере защитника Юрия Журавлёва в «Ахмат». Срок действия контракта не сообщается.



«Мы благодарим Юрия за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Журавлёва в грозненский клуб составила € 1 млн.

Напомним, Журавлёв выступал в составе «Уфы» с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Журавлёв выступал за «Кубань» и «Волгарь».

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».