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Защитник «Уфы» Журавлёв перешёл в «Ахмат»

Защитник «Уфы» Журавлёв перешёл в «Ахмат»
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Защитник «Уфы» Юрий Журавлёв перешёл в «Ахмат». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделка по переходу закрыта. Сумма трансфера составила € 1 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Журавлёв выступал в составе «Уфы» с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Журавлёв выступал за «Кубань» и «Волгарь».

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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