В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался относительно проведения Суперкубка России, в котором московский клуб сыграет с «Зенитом». Ранее появилась информация, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – они существуют, но и здесь много подводных камней, о чём мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ. Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очерёдности, но пока ответа нет. Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный.
Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковёрных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение и Суперкубок пройдёт так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 8 июня 2022
-
18:08
-
18:07
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:23
-
17:16
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:43
-
16:42
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
16:22
-
16:16
-
16:04
-
16:01
-
16:01
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:44
-
15:40
-
15:40
-
15:38
-
15:26
-
15:23
-
15:08
-
15:06
-
14:59