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В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге

В «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался относительно проведения Суперкубка России, в котором московский клуб сыграет с «Зенитом». Ранее появилась информация, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Спартак» заранее высказал свою позицию по поводу матча за Суперкубок. В официальном письме мы обозначили возможные риски и пути их обхода. Те идеи, о которых сейчас пишут – проведение двух матчей вместо одного – они существуют, но и здесь много подводных камней, о чём мы также сказали коллегам из РФС и РПЛ. Спокойно привели свои аргументы, назвали предпочтительные даты и предложили механику определения очерёдности, но пока ответа нет. Изначальный план – Суперкубок на нейтральном поле – на наш взгляд, самый разумный.

Очень не хочется, чтобы новый сезон начинался с подковёрных игр. Надеемся, в РФС примут взвешенное решение и Суперкубок пройдёт так же хорошо, как и финал Кубка, который стал украшением прошлого сезона. А победит сильнейший», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге
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