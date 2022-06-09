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«Меня чуть не трясло». Вратарь сборной Аргентины о речи Месси перед финалом Кубка Америки

«Меня чуть не трясло». Вратарь сборной Аргентины о речи Месси перед финалом Кубка Америки
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Голкипер сборной Аргентины Дамиан Мартинес рассказал об эмоциональной речи Лионеля Месси перед финалом Кубка Америки со сборной Бразилии в 2021 году. Тот матч завершился победой сборной Аргентины со счётом 1:0.

«Он выступил с речью, в которой сказал, что это будет его последний матч, и что он собирается выложиться на полную. Меня чуть не трясло от разговора с Месси. В этот момент все замолкают. Кто бы это ни был: менеджер, президент Аргентины, кто бы там ни был. Они просто замолкли», — приводит слова Мартинеса Goal.

Отметим, после победы в Кубке Америки Месси выиграл первый трофей с национальной командой.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2006 года. За это время он провёл 162 матча, в которых забил 86 голов.

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