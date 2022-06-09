В ЦСКА опровергли информацию, что клуб проведёт товарищеский матч с «Торпедо»
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Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг слухи о том, что армейцы проведут товарищескую встречу с «Торпедо».
«Информация о проведении товарищеского матча с «Торпедо» не соответствует действительности. В рамках первого тренировочного сбора планируется проведение товарищеской встречи, но соперник пока не определён. В любом случае ни о каком платном входе на стадион речи не идёт — как и всегда в товарищеских матчах, организуемых клубом», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, команда Алексея Березуцкого по итогам сезона-2021/2022 заняла пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо», в свою очередь, выиграл ФНЛ, что позволило подняться в РПЛ.
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