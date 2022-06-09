Артём Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с «Фенербахче»

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба прибыл в Стамбул на переговоры с представителями «Фенербахче», сообщает Goal.com.



По информации источника, 33-летний российский футболист хочет получить в турецком клубе € 2 млн за годовой контракт. Руководство «Фенербахче» намерено договориться с Дзюбой о снижении этой суммы. Стороны продолжают вести переговоры.



Напомним, в конце мая текущего года Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Форвард перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Раздевалка «Зенита» после чемпионства