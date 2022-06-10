УЕФА может наказать сборную Германии за игру в форме женской команды

Сборная Германии сыграла матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Англии (1:1) в форме женской сборной. Такой жест поддержки в преддверии женского Евро стал нарушением регламента УЕФА, информирует интернет-портал Footyheadlines, специализирующийся на футбольной экипировке.

Согласно сведениям источника, УЕФА может наказать Немецкий футбольный союз за игру мужской сборной Германии в форме женской национальной команды. Всё дело в том, что женская сборная Германии имеет на своей эмблеме две звезды, которые означают победы на двух чемпионатах мира. У мужской же команды должно быть четыре звезды, так как она выигрывала мундиаль четыре раза.

Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами за победы на ЧМ. Мужская сборная Германии имела право безнаказанно провести матч в форме женской команды, если бы добавила над эмблемой две звезды.

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Видеообзор матча Германия — Англия: