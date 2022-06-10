Зарема Салихова: хочется извиниться перед Ваноли за всех диванных экспертов

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала уход итальянца Паоло Ваноли с тренерского мостика красно-белых.

«Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению.

Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днём ему и его помощникам становилось всё труднее. Его коллеги катапультировались из России, успев купить билеты ещё не с тремя пересадками до Германии. Однако он не бросил клуб в феврале и до последнего верил, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо». Но чуда не произошло. Остаётся только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо»! Спасибо за важные победы, спасибо за единение. Спасибо за то, что не было равнодушных ни в команде, ни среди сотрудников клуба. За то, что каждый стремился стать лучше.

И ещё хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.