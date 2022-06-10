«Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака»

«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли и его тренерского штаба. «Чемпионат» ещё неделю назад сообщал, что итальянец решил попрощаться с московским клубом. О причинах, по которым 49-летний специалист покидает Россию, вы можете прочитать в этом тексте:

Несмотря на поздний вечер, футбольное сообщество уже отреагировало на уход Ваноли. Свои комментарии дали и представители «Спартака». Футболисты благодарят тренера, под руководством которого они завоевали первый за несколько сезонов трофей – Кубок России.

Игнатов и Чернов благодарят Ваноли, Каттани заявляет о своём будущем

Полузащитник Михаил Игнатов опубликовал пост в соцсетях:

«Grazie, mister. В свой первый день в «Спартаке» вы сказали, что хотите видеть настоящую команду. Думаю, у нас получилось. Спасибо за всё, чему вы нас научили – мы старались быть лучше вместе с вами. Ciao!»

Ваноли и Игнатов

Защитник Никита Чернов, появившийся в московской команде в зимнее трансферное окно как раз при Ваноли, тоже использовал личную интернет-площадку для того, чтобы адресовать итальянцу добрые слова:

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить. Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент. Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», – написал Чернов.

Тем временем спортивный директор «Спартака» Лука Каттани подтвердил, что он, в отличие от тренерского штаба, не планирует уезжать из России.

«Несмотря на уход Ваноли, я бы хотел продолжить работу и остаться в «Спартаке», – сказал Каттани в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Мостовой не впечатлён работой Ваноли, а Баженов говорит спасибо

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой восторгов по поводу Ваноли не разделяет и уверен, что тот ничем не сильнее уволенного зимой Руя Витории.

«Не удивлён тому, что Ваноли ушёл, – сказал Мостовой. – Я после финала сразу сказал: тот, кто проиграет, сразу уйдёт, а кто выиграет – останется ещё на пару деньков. Шварц сразу ушёл, Ваноли только сейчас. Причина? Конечно же, давление. Ситуация такая в мире. Если бы всё было нормально, Ваноли ушёл бы? Нет, конечно. Он бы ещё контракт переподписал на три года со «Спартаком».

Чем он мне запомнился? Да ничем. По результатам, статистике он ничем не лучше Руя Витории. Команда как была на восьмом-десятом местах, так и осталась. Про Кубок России я ещё после четвертьфинала сказал, что «Спартак» выиграет.

Карпин в «Спартаке»? Не верю, что он вернётся, даже если уйдёт Федун. Карпин сколько в клубе был? Сколько трофеев выиграл? Ваноли выиграл больше, чем он».

«Спартак» после победы в Кубке России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой экс-полузащитник нашей сборной Андрей Канчельскис считает, что после отъезда Ваноли «Спартак» должен сделать ставку на российского тренера:

«Это его решение, что мы можем с этим поделать? Многое зависит от руководителей клубов, от тех, кто назначает тренеров. В «Спартаке» много нефутбольных людей, которые могут посоветовать тренеров, не нужных клубу.

Давно надо было обратить внимание на отечественных специалистов. У нас мало своих тренеров? Много говорят, что наши тренеры не способны на результат, приводят какие-то смешные доводы, какие-то основания. Романцев, что ли, иностранец? Нет, наш тренер. При Карпине, Черчесове были какие-то достижения. Все сейчас увидели, как бегут и продолжают бежать из России. Ситуация так сложилась, и ничего с этим не поделаешь. Карпина в «Спартак»? Жизнь покажет, кто кого взял».

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рад добровольной отставке итальянца:

«Считаю, что уход Ваноли – хороший, положительный момент. Хоть кто-то понимает, что происходит в «Спартаке». Все адекватные люди видели, что для работы вдолгую, если мы говорим о 30 матчах, Ваноли никуда не годится. 10-е место, тусклая игра, никаких интересных решений, открытых талантов – ничего Ваноли «Спартаку» не дал.

Победа в Кубке для адекватных людей не могла компенсировать «Спартаку» неудачу этого сезона. В процессе сезона Ваноли показал только неумение работать. Думаю, итальянец и сам понимал, что он совсем не тренер, и решил соскочить. Теперь будет пихать в Европе этот Кубок. Возможно, по накатанной в паре команд поработает и повторит путь Карреры. Может пускать пузыри».

Паоло Ваноли

А вот бывший форвард «Спартака» Никита Баженов, как и сегодняшние игроки красно-белых, считает, что Ваноли нужно сказать спасибо за его работу в московском клубе:

«Я так понимаю, что иностранцы начали уезжать из страны. Это точно не спортивная ситуация. Мы упираемся вообще не в футбол, а в политику. Уход Ваноли – это история не про футбол. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу. Спасибо за Кубок, за работу. Я вообще люблю людей, даже если у кого-то не получилось. Уверен, они очень хотели добиться какого-то результата. Есть ощущение, что они хотели дальше продолжить работать и прогрессировать. Наверное, был какой-то потенциал. Ваноли останется в истории как человек, завоевавший Кубок. Это важно в данной ситуации. «Спартак» давно не баловал нас чемпионством и наградами. Спасибо ему! Было круто!

Как я понимаю формулировку в релизе «Спартака»? Я не думаю, а уверен, что это полностью связано с политическим давлением. Просто логически посмотрим: «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», а теперь и «Спартак». Нужно сказать Ваноли спасибо. Человек долго держался. Сделал свою работу, хорошо её выполнил. Он был в начале пути».

Мнение «Чемпионата» об уходе Паоло Ваноли

Ваноли уходит из «Спартака» в лучший для себя момент. Он – победитель, ведь пришёл в кризисную команду зимой, взял Кубок России (по сути, вывел бы красно-белых в Лигу Европу, если бы не бан РФС) и показал европейским клубам: можете меня брать, я из тех, кто «пришёл-увидел-победил». Да и для репутации европейскому специалисту сейчас лучше работать в другой стране, а перспективы в клубе у итальянца были туманны.

Для «Спартака» же жизнь снова начинается заново. Хотя кажется, что там к этому уже сильно привыкли и вряд ли сильно расстроились.