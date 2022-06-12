Видеообзоры матчей Черногория — Босния и Герцеговина и Румыния — Финляндия в Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Черногории принимала Боснию и Герцеговину. Встреча прошла на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 62-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало. На 77-й минуте защитник национальной команды Черногории Адам Марушич сравнял счёт.
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В параллельном матче сборная Румынии встречалась с Финляндией. Игра, прошедшая на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния), завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил защитник сборной Румынии Никусор Банку.
После трёх туров Босния и Герцеговина лидирует в группе 3 Лиги В, набрав пять очков. Финляндия (4) — вторая, Черногория (4) — третья. Румыния (3) замыкает таблицу.
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