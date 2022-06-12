Одноклубником Кокорина может стать защитник «Шахтёра»

«Фиорентина» заинтересована в подписании защитника донецкого «Шахтёра» Додо Домилсона Кордейро дос Сантоса и предлагает за бразильского футболиста € 15 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
23-летний Додо стал игроком украинской команды в январе 2018 года, перейдя из «Куритибы» за € 2 млн. Нынешняя рыночная стоимость защитника оценивается в 10 раз больше. За это время Додо в 97 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в августе 2025 года.
Напомним, за «Фиорентину» с января 2021 года выступает российский нападающий Александр Кокорин. Ранее появилась информация, что стороны могут расторгнуть контракт.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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