Португалия без Роналду проиграла Швейцарии, забившей на первой минуте матча

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии. Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На первой минуте отличился нападающий Харис Сеферович, ему ассистировал Сильван Видмер.
Отметим, что участие в матче не принял португальский нападающий Криштиану Роналду. Тренерский штаб Португалии разрешил Роналду не ехать в Швейцарию и раньше отправиться в отпуск.
Соперниками сборных Швейцарии и Португалии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Испании и Чехии, которые также сыграли сегодня свой матч.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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