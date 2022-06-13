Энрике: Гави был извергающимся вулканом в матче с Чехией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался об игре 17-летнего полузащитника Гави в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Чехии (2:0).

«Гави, появившийся на поле в матче с Чехией, был извергающимся вулканом. Невозможно, зрители в Малаге не наслаждались тем, что он показал сегодня… он может играть справа и слева, он рискует, он смел, у него есть голы, у него есть последний пас, он работает в защите.

Атмосфера была прекрасной, и я хочу поблагодарить болельщиков в Малаге. С самого начала, за несколько дней до этого в отеле, они поддерживали меня», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

На данный момент сборная Испании единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге наций, набрав восемь очков. Сборная Чехии, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав четыре очка.