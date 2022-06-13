«Марсель» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны»

«Марсель» намерен укрепить линию полузащиты в преддверии Лиги чемпионов, поэтому планирует усилить состав хавбеком «Барселоны» Миралемом Пьяничем. Об этом сообщает Ouest-France.

По сведениям источника, испанский клуб готов отпустить 32-летнего боснийского футболиста в бесплатную аренду, но лишь с учётом компенсации большей части его зарплаты принимающим клубом. Этот фактор может помешать переходу Пьянича в «Марсель».

Пьянич выступает за «Барселону» с 2020 года. Минувший сезон босниец отыграл в «Бешикташе» на правах аренды.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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