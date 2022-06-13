Канчельскис — о введении в футбол пяти замен: главное, чтобы не сделали десять!

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на решение сохранить пять замен по ходу матча.

«Думаю, сделать пять замен — правильное решение. В таком случае больше игроков задействовано в команде. Главное, чтобы дальше не сделали 10! Пять замен — нормально. Ещё во времена пандемии делали столько. Меня приглашали в Казань на турнир «Кожаный мяч» — там вообще пять дней назад только маски отменили. Давайте так и оставим пять замен, а потом, если что, вернём. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сегодня, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, позволяющее командам проводить пять замен в течение матча.