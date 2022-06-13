«Грамотное решение». Широков — об утверждении пяти замен в футболе

Экс-футболист сборной России Роман Широков отреагировал на решение IFAB сохранить пять замен по ходу матча в футбольных правилах.

«К пяти уже привыкли, поэтому нормально. Тем более там сделали слоты — они не замедляют игру. Если бы пять замен можно было делать каждую минуту, то это одно. Здесь грамотное решение. Думаю, что абсолютно логично всё», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, решение ввести пять замен для одной команды по ходу матча было принято после пандемии. По обычным правилам тренер команды не может сделать в одной игре более трёх замен. Пять замен разрешено проводить по старым правилам: не более трёх остановок по ходу игры для их совершения.