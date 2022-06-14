Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» Перес — Марсело: спасибо за всё, Мадрид всегда будет твоим домом

Президент «Реала» Перес — Марсело: спасибо за всё, Мадрид всегда будет твоим домом
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе бразильского защитника Марсело из клуба.

«Мы отдаём дань уважения нашему великому капитану. Игроку, который стал одной из наших величайших легенд, самому титулованному в истории «Реала» — Марсело. Ты, без сомнения, один из лучших крайних защитников в истории мирового футбола.

Помимо всего, мы гордимся тем, как ты отдавал всего себя клубу. Ты – неповторимый игрок, твои фантазия и позитив были ключом к завоеванию титулов. Ты должен гордиться такой блестящей карьерой. Тебе удалось осуществить все мечты, с которыми ты пришёл, когда был ещё совсем юным.

Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции:

Ты смог завоевать сердца миллионов болельщиков по всему миру. Как президент я благодарю тебя от имени всех в клубе. Большое спасибо за всё, что ты нам дал, и за то, что ты позволял нам наслаждаться игрой. Болельщики всегда будут хранить вас в своих сердцах. Мадрид всегда будет твоим домом», — приводит слова Переса Mundo Deportivo.

Новость по теме
Роналду — о Марсело: одна из самых больших звёзд, с которой мне повезло делить раздевалку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022