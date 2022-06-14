Тренер Австралии призвал премьер-министра страны объявить выходной из-за выхода на ЧМ

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2022 года.

«Никто не знает, через что прошли ребята, чтобы попасть туда. Это было так тяжело, вся кампания, и то, как они и посвятили себя ей, невероятно. Для того, чтобы пройти квалификацию на этот чемпионат мира нам пришлось пройти 20 отборочных матчей чемпионата мира, 16 из которых – вдали от дома. Было трудно, но мы справились.

Я призвал премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе дать всем выходной, чтобы отпраздновать это событие, потому что я считаю, что это – одно из величайших достижений в истории», — приводит слова Арнольда Daily Mail.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

Напомним, в матче за право сыграть на чемпионате мира, который проходил вчера, 13 июня, сборная Австралии обыграла национальную команду Перу. Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Австралии — 5:4.