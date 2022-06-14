Эшли Янг близок к продлению соглашения с «Астон Виллой»

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг в скором времени может продлить контракт с бирмингемским клубом. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение опытного английского защитника с клубом будет рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Эшли Янг перебрался в «Астон Виллу», перейдя из миланского «Интера» летом 2021 года. 36-летний защитник провёл за бирмингемский клуб 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского флангового защитника в € 1 млн.

Опытный англичанин в составе «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом английской Премьер-лиги, а также обладателем трофея Лиги Европы.