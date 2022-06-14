Официально: Венсан Компани — новый главный тренер «Бёрнли»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани стал новым главным тренером «Бёрнли». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
36-летний наставник возглавил «Бёрнли» после ухода с поста главного тренера «Андерлехта».
«Футбольный клуб «Бёрнли» — поистине историческая английская команда, и для меня большая честь быть назначенным главным тренером этого клуба. Я предвкушаю предстоящее испытание. С нетерпением жду возможности поработать с игроками и создать позитивную, яркую команду, которая будет радовать наших болельщиков. Я был впечатлён видением руководства клуба, которое совпадает с моим собственным, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль, когда мы вступим в важный сезон», — приводит слова Компани сайт «Бёрнли».
В сезоне-2022/2023 «Бёрнли» сыграет в Чемпионшипе.
- 14 июня 2022
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