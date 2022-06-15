Игрок «Рубина» Попов рассказал, что узнал о предложении казанского клуба в самолёте

Полузащитник «Рубина» Артём Попов прокомментировал переход в казанский клуб.

«Летел в самолете, задремал. Вдруг смотрю – звонок, а я еще в полете. Когда приземлился, захожу в WhatsApp, там куча сообщений. Одно сообщение – с незнакомого номера: «Поп, привет, это Леонид Слуцкий, перезвони, как сможешь». Тут уже я сразу все понял», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Рубин» подписал двухлетний контракт с 29-летним полузащитником. За свою карьеру защитник выступал за ЦСКА и дубль армейцев, вторые команды московского «Локомотива» и петербургского «Зенита», «Томь» (Томск), «Оренбург», «Ротор» (Волгоград), «Нижний Новгород», «Балтику» (Калининград).

В минувшем сезоне сыграл за «Балтику» 37 матчей в Футбольной национальной лиге, в которой забил два гола и отдал три голевые передачи, и провёл четыре матча в Кубке России, в которых отличился одним голом и отдал один ассист.