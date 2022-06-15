Сборная Италии пропустила пять голов в одном матче впервые с 1957 года

Сборная Италии проиграла национальной команде Германии (2:5) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024, пропустив пять мячей. Итальянцы позволили соперникам забить столько голов впервые с 1957 года, сообщает Football Italia.

Тогда «Скуадра Адзурра» проиграла сборной Венгрии со счётом 1:6 в Кубке Центральной Европы, первом европейском международном футбольном соревновании, проводившемся с 1927 по 1960 годы.

Первый гол Тимо Вернера в матче Германия — Италия

Напомним, матч Германия — Италия прошёл вчера, 14 июня. В составе немецкой команды забитыми мячами отметились Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, и оформивший дубль Тимо Вернер. У итальянцев голами отличились Вильфред Ньонто и Алессандро Бастони.