Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии пропустила пять голов в одном матче впервые с 1957 года

Сборная Италии пропустила пять голов в одном матче впервые с 1957 года
Комментарии

Сборная Италии проиграла национальной команде Германии (2:5) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024, пропустив пять мячей. Итальянцы позволили соперникам забить столько голов впервые с 1957 года, сообщает Football Italia.

Тогда «Скуадра Адзурра» проиграла сборной Венгрии со счётом 1:6 в Кубке Центральной Европы, первом европейском международном футбольном соревновании, проводившемся с 1927 по 1960 годы.

Первый гол Тимо Вернера в матче Германия — Италия

Напомним, матч Германия — Италия прошёл вчера, 14 июня. В составе немецкой команды забитыми мячами отметились Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, и оформивший дубль Тимо Вернер. У итальянцев голами отличились Вильфред Ньонто и Алессандро Бастони.

Команда Манчини опозорилась в Германии. Даже с таким составом нельзя терять лицо! Команда Манчини опозорилась в Германии. Даже с таким составом нельзя терять лицо!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022