«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» собирается расстаться со своим нападающим Антони Марсьялем, который провёл вторую часть предыдущего сезона в испанской «Севилье» на правах аренды.

Как сообщает The Telegraph, «манкунианцы» надеются расстаться с Марсьялем и использовать деньги для покупки нового нападающего. Ранее президент андалусийского клуба Хосе Кастро высказался по поводу ситуации с полноценным трансфером 26-летнего француза. Ответ был, то что испанская команда не готова выкупать трансфер, так как у игрок неоднократно был подвержен различными травмам в течение сезона.

Всего в нынешнем сезоне французский футболист забил два гола и отдал результативную передачу в 22 матчах.



Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.