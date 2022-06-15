Хави — Пике: я хочу, чтобы ты выкладывался на сто процентов

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к испанскому защитнику своей команды Жерару Пике.



«Я хочу, чтобы ты был в моём проекте на следующий сезон, но также я хочу, чтобы ты выкладывался на сто процентов», – приводит слова Хави Marca.



Ранее сообщалось, что Хави сказал игроку, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Пике заявил, что тренер ошибается на его счёт и у него ещё есть резервы, чтобы быть лучшим защитником «Барселоны» вне зависимости от новых трансферов.



Контракт Жерара Пике с «Барселоной» действует ещё два сезона. Сообщается, что защитник даже готов пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы остаться в каталонском клубе.

В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.