MD: Пике пообещал Хави, что будет меньше говорить. Жерар хочет остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на просьбы главного тренера команды Хави. Ранее испанский специалист выдвинул футболисту условия, если тот хочет остаться в клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сообщалось, что Хави сообщил игроку, что тот не входит в его планы на следующий сезон. Пике заявил, что тренер ошибается на его счет и у него ещё есть возможности, чтобы показать то, что он будет лучшим защитником «Барселоны» вне зависимости от новых трансферов.
По сведениям источника, Хави спросил у Пике ситуацию с его мотивацией и травмой, а также уточнил ситуацию в личных отношениях. Специалист подчеркнул, что защитник должен вести регламентированную внеспортивную жизнь, а также быть готовым на 100% в плане мотивации и физического состояния.
Пике заявил, что собирается остаться в команде и доказать то, что он подходит клубу. Он заверил, что его личные проблемы не повлияют на игры и он будет мотивирован сильнее, чем в 2008 году, когда вернулся в «Барселону». Также Пике подтвердил, что берёт курс на сдержанность и собирается временно отложить свои публичные выступления.
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