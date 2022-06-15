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Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы»

Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы»
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«Уфа» объявила о назначении Сергея Томарова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

Вместе с Томаровым в тренерский штаб «Уфы» вошли специалисты Николай Сафрониди и Артур Шайбеков, а также тренер вратарей Ринат Камалов. Специалист будет готовить уфимскую команду к новому сезону Футбольной национальной лиги на тренировочном сборе в Аше (Челябинская область).

Напомним, Томаров уже работал в структуре «Уфы» старшим тренером, исполнял обязанности наставника основной команды, а также руководил молодёжной командой уфимского клуба.

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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