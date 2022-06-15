Кавазашвили: «Спартак» выбросил Бакаева на улицу. «Зенит» подобрал золотое зерно

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на то, что российский полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».



«Я считаю генерального директора «Зенита» умнейшим человеком, который подобрал золотое зерно. «Спартак» выбросил Зелимхана на улицу и даже не извинился. Это не предательство Бакаева. Это подлость и предательство руководства «Спартака» во главе со всеми.



А самый главный – Ваноли, который не удостоил Бакаева чести выйти хоть на одну минуту в финале Кубка, чтоб он хоть на одну фотографию попал на память своим детям. Это такая подлость со стороны итальянца этого. Нельзя им верить!» — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом»