Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: «Спартак» выбросил Бакаева на улицу. «Зенит» подобрал золотое зерно

Кавазашвили: «Спартак» выбросил Бакаева на улицу. «Зенит» подобрал золотое зерно
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на то, что российский полузащитник Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом».

«Я считаю генерального директора «Зенита» умнейшим человеком, который подобрал золотое зерно. «Спартак» выбросил Зелимхана на улицу и даже не извинился. Это не предательство Бакаева. Это подлость и предательство руководства «Спартака» во главе со всеми.

А самый главный – Ваноли, который не удостоил Бакаева чести выйти хоть на одну минуту в финале Кубка, чтоб он хоть на одну фотографию попал на память своим детям. Это такая подлость со стороны итальянца этого. Нельзя им верить!» — сказал Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022