Томаров прокомментировал сборы «Уфы» в Аше

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал итоги первого дня сборов башкирской команды.
«Первый день на сборах – всегда сложный, ему сопутствует переезд, размещение, ряд организационных вопросов. Сегодня провели тренировку, она носила втягивающий характер на которой мы оценили функциональное состояние игроков.
Планомерная подготовка к сезону, задача – улучшение физических кондиций, подвести функциональное состояние футболистов к оптимальному — вот задачи на сбор. Очень сложно по одной тренировке составить целостное впечатление, впереди целый сбор, чтобы сделать по потенциальным новичкам конкретные выводы», — цитирует Томарова пресс-служба клуба.
Томаров уже работал в структуре «Уфы» старшим тренером, исполнял обязанности наставника основной команды, а также руководил молодёжной командой уфимского клуба.
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