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Представитель Бакаева — о словах Салиховой: от «Спартака» не было ни одного предложения

Представитель Бакаева — о словах Салиховой: от «Спартака» не было ни одного предложения
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Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой. В них много интересного, важного для нашего футбола, но много и спорного. Иногда даже скандального, склочного. Каждый вправе давать свою интерпретацию того, что происходило, но играть с фактами всё-таки нельзя. И переносить с больной головы на здоровую.

Это мы предложили «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

В середине октября мы сделали своё нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от «Спартака».

Сейчас это уже прошлое, и продолжать дискутировать на эту тему не вижу никакого смысла», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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