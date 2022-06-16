Салихова: «Зенит» подставил Бакаева и показал, что может заставить плясать под свою дудку

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок).
Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.
«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС», — цитирует Салихову Sports.ru.
- 16 июня 2022
-
13:08
-
13:04
-
13:01
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:38
-
12:33
-
12:24
-
12:22
-
12:17
-
11:58
-
11:51
-
11:46
-
11:42
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
10:51
-
10:47
-
10:42
-
10:34
-
10:19
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:42
-
09:27
-
09:22
-
09:04
-
08:54
-
08:30
-
08:29
-
07:53
-
07:34