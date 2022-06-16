Салихова: «Зенит» подставил Бакаева и показал, что может заставить плясать под свою дудку

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».



«У футболиста была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость. Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили (вспоминаю снова, что Мозес не Марадона, Промес – не потолок).



Его новый любимый клуб вывел на федеральный уровень старое видео, которое ранее афишировать не любили. Представители Бакаева и сам игрок стеснялись и говорили, что это «было по приколу», «было спето на спор». Оказалось, что это были просто слова.



«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС», — цитирует Салихову Sports.ru.