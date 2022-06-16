Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ

«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ
Комментарии

Сегодня, 16 июня, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о принятии в лигу трёх новых клубов – «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга». Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Изучив документы, предоставленные тремя командами, руководители лиги и клубов единогласно приняли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в члены РПЛ.

Напомним, «Торпедо» и «Факел» завоевали право участия в РПЛ напрямую: автозаводцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2021/2022, воронежцы финишировали вторыми. «Оренбург» добился повышения в классе через стыковые матчи. Клуб по сумме двух встреч обыграл «Уфу» (2:1). Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Клубы РПЛ одобрили увеличение зарплат судей и контракт с российским поставщиком VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022