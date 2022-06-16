«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ

Сегодня, 16 июня, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о принятии в лигу трёх новых клубов – «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга». Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.



Изучив документы, предоставленные тремя командами, руководители лиги и клубов единогласно приняли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в члены РПЛ.



Напомним, «Торпедо» и «Факел» завоевали право участия в РПЛ напрямую: автозаводцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2021/2022, воронежцы финишировали вторыми. «Оренбург» добился повышения в классе через стыковые матчи. Клуб по сумме двух встреч обыграл «Уфу» (2:1). Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

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