«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» официально приняты в члены РПЛ
Поделиться
Сегодня, 16 июня, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о принятии в лигу трёх новых клубов – «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга». Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Изучив документы, предоставленные тремя командами, руководители лиги и клубов единогласно приняли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в члены РПЛ.
Напомним, «Торпедо» и «Факел» завоевали право участия в РПЛ напрямую: автозаводцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2021/2022, воронежцы финишировали вторыми. «Оренбург» добился повышения в классе через стыковые матчи. Клуб по сумме двух встреч обыграл «Уфу» (2:1). Победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
Комментарии
- 16 июня 2022
-
21:02
-
20:42
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:01
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:46
-
17:34
-
17:27
-
17:23
-
17:20
-
17:01
Партнерский контент