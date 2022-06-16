Клубы РПЛ одобрили увеличение зарплат судей и контракт с российским поставщиком VAR

Сегодня, 16 июня, состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором были рассмотрены вопросы увеличения расходов на судейство и организации системы VAR. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Клубы поддержали предложение департамента судейства РФС по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей. Это подразумевает увеличение базового вознаграждения арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты, расходы на ДМС и т. д.
Отмечается, что вознаграждение главного арбитра матча вырастет со 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, а ассистента – с 47,8 тыс. рублей до 87 тыс.
Кроме того, клубы РПЛ поддержали заключение четырёхлетнего контракта с российской компанией Slomo, которая будет предоставлять VAR.
- 16 июня 2022
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