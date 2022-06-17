The Athletic: Виейра обойдётся «Арсеналу» в € 40 млн
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Лондонский «Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника Фабио Виейры из «Порту», сообщает The Athletic.
По информации издания, за переход футболиста из «Порту» английскому клубу придётся заплатить € 40 млн. В ближайшее время Виейра должен прибыть в Лондон и подписать пятилетний контракт.
Приобретение Виейры инициировано лично главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, который уже несколько месяцев восхищается игрой плеймейкера. Португалец может стать вторым летним приобретением «канониров» после 19-летнего бразильца Маркиньоса.
Фабио Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач.
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