The Athletic: Виейра обойдётся «Арсеналу» в € 40 млн

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию атакующего полузащитника Фабио Виейры из «Порту», сообщает The Athletic.



По информации издания, за переход футболиста из «Порту» английскому клубу придётся заплатить € 40 млн. В ближайшее время Виейра должен прибыть в Лондон и подписать пятилетний контракт.



Приобретение Виейры инициировано лично главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, который уже несколько месяцев восхищается игрой плеймейкера. Португалец может стать вторым летним приобретением «канониров» после 19-летнего бразильца Маркиньоса.



Фабио Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач.