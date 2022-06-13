«Арсенал» объявил о заключении контракта с 19-летним форвардом «Сан-Паулу»
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19-летний нападающий «Сан-Паулу» Маркиньос стал игроком «Арсенала», сообщается на официальном сайте английского клуба. Стороны заключили долгосрочный контракт, детали которого не разглашаются.
Маркиньос выступал за основную команду «Сан-Паулу» с 2021 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 17 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (93). В тройку лидеров турнира по итогам минувшего сезона вошли «Ливерпуль» (92) и лондонский «Челси» (74).
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
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