Министр спорта РФ высказался о возможном возобновлении продажи пива на стадионах

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался на тему возобновления продажи пива на стадионах. Он рассказал, от чего будет зависеть окончательное решение в этом вопросе.

«Пиво вернётся на стадионы, если есть потребность у общества, если она официально заявлена. Наверное, надо как минимум на неё отреагировать. Мы знаем, что мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин в качестве эксперимента предложил такой план действий на этот год. Насколько это будет узаконено, зависит, конечно, от позиции министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Такую потребность мы видим и запросы со стороны зрителей тоже видим», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, продажа алкогольной продукции на стадионах запрещена с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы разрешило продавать пиво на спортивных мероприятиях до конца года в качестве эксперимента.