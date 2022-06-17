Широков: «Спартак» боится приезжать в Санкт-Петербург, ведь он получает здесь по пять

Бывший российский футболист Роман Широков высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. Трофей разыграют «Зенит» и «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«Как будет проходить Суперкубок? При большом количестве народа. Одна из причин, почему матч пройдёт в Санкт-Петербурге — большой стадион. Правильное решение. Хорошая вывеска перед стартом сезона. Думаю, есть все возможности показать прекрасный футбол.



Как отношусь к возможному бойкоту Суперкубка от «Спартака»? Глупость, больше нечего сказать. Я уже где-то говорил: во времена Романцева, Бескова, Старостина приехали бы, обыграли, уехали домой. Что им мешает сейчас? Всё равно сюда приезжать, думаю, они боятся, потому что в последнее время они здесь получают по пять. Наверное, опасаются, что не смогут завоевать трофей.



У меня Суперкубок был первым трофеем в «Зените», безусловно, я считаю его важным. Трофей он везде трофей. Когда проигрываешь, можно сказать: «Да неважно, подумаешь», но все изначально приезжают побеждать.



Прогноз? Если исходить из последних матчей, которые здесь проводит «Спартак», может быть и большой счёт», — рассказал Широков в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».