«Спартак» получит «технарь» и штраф? Что грозит клубу за бойкот Суперкубка с «Зенитом»

Середина июня, а в российском футболе уже случился главный скандал лета. После чемпионства «Зенита» и победы «Спартака» в Кубке России встал вопрос, где проводить матч за Суперкубок. Получился насыщенный сюжет, который может закончиться бойкотом от красно-белых.

Предыстория. Слухи и слова Заремы Салиховой

Всё началось пару дней назад, когда Metaratings сообщил, что «Спартак» может проигнорировать матч за Суперкубок, если он пройдёт в Петербурге. Утверждалось, что красно-белые предложили перенести игру на неделю вперёд (с 9 июля на 16-е) и провести её в «Лужниках», в Казани или в Нижнем Новгороде. Ещё одна идея клуба — пригласить иностранного судью. Со всеми этими мыслями «Спартак» обратился в РФС.

А сегодня, 10 июня, началось самое интересное. Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, написала колонку для Sports.ru, где проехалась по потенциальному решению провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге:

— Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее — до финала Кубка России — уже говорит обо всём. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго, будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге. Зато есть время и регламенты новые выдумать — например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле.

Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба. А сколько потерял «Спартак» — как в финансовом плане, так и в игровом — ни один российский клуб так не пострадал этой весной! Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не даёт за это преференций.

Играть или бойкотировать Суперкубок — вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей ещё не назначили, а шоу уже началось.

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Судьбоносный исполком РФС и намёк от «Спартака»

После этого состоялся исполком РФС, на котором всё-таки было принято решение — матч за Суперкубок состоится в Санкт-Петербурге. «Спартак» в соцсетях практически сразу же намекнул на бойкот. Красно-белые подошли к посту творчески и вспомнили историю про девочку-блогера, к которой никто не пришёл на фан-встречу.

«В РФС нам говорили, что они придут. Мы ждали там полчаса, никто не пришёл. Мы искали там по парку, никого не было. Купили много конфет, хотели призы раздать, думали, пофотографируемся, мы наконец-то увидим наших друзей, красно-белых, а в итоге никто не пришёл», — говорится якобы от лица «Зенита».

А затем президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов. Разумеется, про бойкот он тоже высказался:

— О возможном бойкоте «Спартака» мне ничего не известно. В истории Суперкубка никогда не было таких прецедентов. Не хочется даже обсуждать такой сценарий. Такой матч — хорошая возможность получить практику перед началом чемпионата, участников матча ждёт достойное денежное вознаграждение. Уверен, болельщиков «Спартака» будет много. Петербург находится рядом с Москвой, добраться не так сложно.

Изначально «Спартак» был против проведения финала (Кубка России. — Прим. «Чемпионата») в «Лужниках», но матч состоялся на высоком уровне, все были удовлетворены. Давайте дождёмся официальных заявлений. Со стороны «Спартака» официальных решений на данный момент мы не получали. Вы считаете правильным отмести все критерии, которые были при принятии решений? Это неправильно. Если мы считаем, что нейтральность важна, — ничто не мешает внести нам эти требования, но со следующего сезона. Тогда не нужно было в апреле «Газпром Арене» подавать заявку на проведение Суперкубка. Московские стадионы не подали заявку, Петербург — подал. Какие основания у нас отказать? У нас нет оснований, до этого матчи проводились и не на нейтральных полях. А если будет назначен тот или иной судья, будут требования предоставления той или иной раздевалки, что не устроит одну из команд, то всё — бойкот?

В мае заявок от стадионов на проведение Суперкубка не было. Я не могу назначить стадион. Мы проводим исполком и назначаем стадион на Суперкубок? Нет, так нельзя. Мы должны получить заявки от стадионов. Их мы получили только 30 мая. Заявка от Нижнего пришла ещё позже. Что касается сроков принятия решения, практика была следующая. Почти всегда, за редким исключением, решение принималось по окончании сезона, после решения о времени старта начала будущего сезона.

Что грозит «Спартаку» в случае бойкота?

Чтобы разобраться, мы обратились за комментарием к спортивному юристу Михаилу Прокопцу. Вот что он сказал:

— Согласно п. 14 положения о турнире за Суперкубок России по футболу, за неявку команды на турнир (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств) клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС (далее — ДР РФС. — Прим. «Чемпионата»). Тот же пункт положения допускает возможность применения штрафов, установленных для соревнования за Кубок России.

Статья 86 ДР РФС предусматривает санкции за неявку команды на матч соревнований (в том числе на матч Суперкубка), а именно: присуждение поражения и штраф на основе приложения 1 к ДР РФС. В свою очередь, таблица в приложении 1 к ДР РФС предусматривает, что штраф за неявку команды на матч Кубка России (то есть по аналогии и на матч Суперкубка) определяется в зависимости от лиги, в которую входит футбольный клуб.

Однако неявка команды на матч относится к нарушениям «до матча». Период до матча определяется самим ДР РФС как промежуток времени между прибытием команды на стадион и началом матча. «Спартак» же отказывается от участия в турнире задолго до даты матча, то есть состав данного нарушения, на мой взгляд, отсутствует.

Между тем не исключена возможность наложения на «Спартак» штрафа за «иное нарушение регламента соревнований» (статья 111 ДР РФС). Бойкот Суперкубка подпадает под нарушение пункта 14 положения о турнире за Суперкубок. Размер штрафа за данное нарушение также определяется в зависимости от лиги, в которую входит клуб (пункт 33 приложения 1 к ДР РФС). Так как за аналогичное нарушение на матче РПЛ предусмотрен штраф от 20 000 до 150 000 рублей, то соответствующий штраф может быть наложен на «Спартак» за бойкот матча Суперкубка.