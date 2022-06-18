Источник: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

Московский «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
По информации источника, клуб был намерен не ехать на игру, но на итоговое решение повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента. У «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарищеский матч с «Торпедо».
Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.
- 18 июня 2022
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